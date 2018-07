Anzeige

Bensheim.Für das Konzert mit der Band „Flower Power Men“ mit Adax Dörsam und Rainer Schindler am Samstag, 29. September, um 20 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Bensheim beginnt ab sofort der Kartenvorverkauf im Mehrgenerationenhaus, Klostergasse 5a und in der Musikbox im Kaufhaus Ganz. Zwei Solisten der Spitzenklasse lassen das mit einer musikalischen Epoche verbundene Lebensgefühl einer ganzen Generation wiederkehren. Das Konzert ist Teil der alljährlichen Caritastage. Die Caritastage 2018 stehen unter dem Motto „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“. Sie laden zur Auseinandersetzung mit dem Thema „Wohnen“ ein und zeigen, wie und wo Veränderungen möglich und notwendig sind. red/Bild: Caritas