Konzert mit der Oysterband

Bensheim.Die britische Folk-Rock-Formation Oysterband wird im Rahmen ihrer „All That Way For This-Tour 2020“ am Freitag, 14. Februar, 20.30 Uhr, im Musiktheater Rex gastieren. Songs wie beispielsweise „Put Out The Lights“, „When I’m Up (I Can’t Get Down)“, „Blood Wedding“, „Everywhere I Go“, „The Oxford Girl“, „Granite Years“ oder „Native Son“ sind Klassiker des Genres. Diese und andere melodiestarke Perlen ihres Repertoires werden die vielfach ausgezeichneten Folk-Rocker live präsentieren.

Auch im 43. Jahr ihres Bestehens sind die sechs Musiker voller Leidenschaft, kreativer Energie und Poesie, heißt es von Seiten des Veranstalters. „Die wachsende Tiefe und Sensibilität des Songwritings, John Jones’ Stimme und das herausragende musikalische Können der Gruppe haben ihre Musik über die Jahre akustisch immer brillanter und tiefgründiger werden lassen.“

Die Oysterband ist neben Bass, Gitarren und Schlagzeug auch mit Cello, Mandoline, Fiddle und Ziehharmonika besetzt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.02.2020