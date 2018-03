Anzeige

Bensheim.Am Freitag, 23. März, spielen ab 20.30 Uhr Don Airey & Friends im Musiktheater Rex in Bensheim. „Begeisterte Besucher, klasse Kritiken, reihenweise Rockhighlights, mitreißende Musiker – gute Gründe für Deep-Purple-Keyboarder Don Airey & Friends nach exakt zwölf Monaten wieder auf Tour nach Deutschland zu kommen“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.

An der Seite des Briten stehen Leadsänger Carl Sentance (Nazareth), Ex-Black Sabbath-Bassist Laurence Cottle, Gitarrist Simon McBride (Sweet Savage) plus Schlagzeuger Jon Finnigan (Gang of Four). Ihr Set beinhaltet neben Dons neuem Album diverse Songs aus der gesamten Karriere des klassisch geschulten Tastenvirtuosen, der seit 1974 auf über 280 Alben (inklusive vier Solo-Veröffentlichungen) mitgewirkt hat. Zu seinen bekanntesten Arbeitgebern zählen Rainbow, Gary Moore, Whitesnake, Ozzy Osbourne.

Karten gibt es unter anderem im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100816, im Internet unter www.musiktheater-rex.de und auch noch an der Abendkasse. red/Bild: Claus Eckerlin