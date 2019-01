Konzert mit Gospel-Legende

Bensheim.Am Samstag, 16. März, findet ein Konzert der Extraklasse in Bensheim statt, für das jetzt der Kartenvorverkauf begonnen hat. „Black & White Gospel“ ist das Thema einer Tournee der Gospel-Legende Deborah Woodson (Bild). Gemeinsam mit ihren „Gospelmates“ und zusammen mit dem Gospelchor „Getogether“ Bensheim will sie ein gewaltiges musikalisches Feuerwerk abbrennen, das moderne Rhythmen und Songs genauso streift wie den traditionellen „Black Gospel“.

Deborah Woodson wurde in Georgia, USA, geboren und begann ihre musikalische Laufbahn im Alter von zwei Jahren im Gospelchor der Baptistenkirche. Nach ihrem Gesangsstudium startete sie ihre Konzertkarriere in New York und spielte Rollen in Broadway Musicals und auch in Deutschland. Heute lebt sie in Köln und ist bekannt in diversen Musicalrollen. Sie war Jurymitglied und Solistin bei den „Gospel Awards“ 2004 bis 2006, zudem Vocal-Coach bei DSDS/RTL. Sie hat eigene Alben veröffentlicht und ist Buchautorin. „Die Tournee ist so konzipiert, dass engagierte lokale Sängerinnen und Sänger im Gospelchor mit den Profis aus der Musikbranche zusammenkommen“, beschreibt Chorleiter Thorsten Mühlberger des Gospelchores „Getogether“ das Konzept und ergänzt: „Als wir für das gemeinsame Konzert angefragt wurden, fanden wir diese Idee sehr spannend, so dass wir unbedingt dabei sein wollten.“

Der Bensheimer Gospelchor wurde 1993 gegründet und besteht aus 40 Sängern. Sie sind eine feste Größe in der Region und begeistern die Zuhörer immer wieder bei ihren Auftritten und Konzerten.

Das Besondere der Gospeltournee ist die Präsentation von Gospel aus unterschiedlichen Blickwinkeln: aus engagierten Kehlen deutscher Chöre und dem swinging Sound der amerikanischen Südstaaten. Dabei gibt es einen Grundgedanken: „Zusammen senden wir ein starkes Signal in die Welt. Gemeinsam können wir viel bewegen. Menschen jeder Hautfarbe, jeden Alters und Geschlechts, in jeder Lebenslage, unabhängig von ihrem Ansehen sind eingeladen. Es gibt keine Ab- und Ausgrenzungen“, heißt es in der Ankündigung.

„Black & White Gospel“ mit Deborah Woodson, den Gospelmates und dem Gospelchor Getogether findet am 16. März um 19 Uhr in der evangelischen Kirche Schwanheim, Rohrheimer Straße 27, in Bensheim statt.

Der Vorverkauf findet in allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie in der Musikbox (Kaufhaus Ganz in Bensheim), in der Buchhandlung Lichtblick (Zwingenberg) und online unter www.blackandwhitegospel.de statt. red

