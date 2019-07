Konzert mit Manfred Mann’s Earth Band

Bensheim.Songs wie „Blinded By The Light“, „Mighty Quinn“, „For You“ oder „Davy’s On The Road Again“ sind heute Klassiker der Musikgeschichte. Vor fast 50 Jahren wurde die legendäre Manfred Mann’s Earth Band gegründet, die von Anfang an wegen ihrer sensationellen Livekonzerte gefragt war.

Der britischen Rockband um den südafrikanischen Keyboarder Manfred Mann gelang es, geschickt Unterhaltungsmusik mit ausgefeilten, progressiven Kompositionen zu verbinden. Als absoluter Könner an sämtlichen Instrumenten, die auch nur entfernt etwas mit Tasten zu tun haben, wird Manfred Mann geschätzt. Seit 2011 ist Robert Hart (ex Bad Company) als Sänger mit dabei und das Programm wieder rockorientierter ausgerichtet. Am Donnerstag, 25. Juli, spielt die Manfred Mann’s Earth Band im Musiktheater Rex in Bensheim.

Beginn ist um 20.30 Uhr. Karten gibt es unter anderem im Medienhaus Bergstraße in Bensheim (Telefon 06251/100816). red/Bild: Rex

