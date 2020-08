Bensheim.Nach seinem Neustart mit der CCR-Revival-Band am 14. August lädt das Musiktheater Rex in Bensheim gleich eine Woche später zu einem Duo-Konzert mit Stoppok & Worthy ein. Am Freitag, 21. August, beginnt um 20 Uhr die „Jubel-Tour 2020“.

Der deutschsprachige Singer, Songwriter und Gitarrist Stoppok singt mit feinem Humor über die Widrigkeiten des Alltags und profiliert sich dabei immer wieder neu als kritischer Betrachter seiner Umwelt.

Musikalisch bietet er eine eigenständige Mischung aus Folk, Rock, Rhythm ‘n’ Blues und Country. Seine Karriere, die er in den frühen 80er Jahren als Straßenmusiker begann, umfasst nunmehr 20 Alben, zwei DVDs, diverse Film- und Theatermusiken sowie zahlreiche Auszeichnungen.

Aus Sprache wird Poesie

In der Ankündigung des Konzerts heißt es: „Stoppok versteht es, in seinen Liedern grundsätzliche Fragen unserer Zeit in persönlich gefärbten Geschichten zu erzählen und somit eine natürliche Verbindung des Privaten mit dem Allgemeinen herzustellen. Der Künstler transformiert Alltagssprache in Poesie und erschafft Bilder von berührender Direktheit. Ebenso wichtig wie die Texte ist ihm immer auch die perfekte rhythmische Verbindung der Sprache mit der Musik.“

Gemeinsam mit dem renommierten Bassisten Reggie Worthy, der seine Musikerlaufbahn bei Ike & Tina Turner begann, wird er am 21. August im Musiktheater Rex in Bensheim auftreten. red

Info: Weitere Infos und Karten unter www.musiktheater-rex.de

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.08.2020