Konzert mit zwei gefeierten Solisten

Bensheim.Zwei international gefeierte Solisten werden beim nächsten Konzert der Kunstfreunde Bensheim zu einem Spitzen-Duo: Am Samstag, 2. März, 20 Uhr, sind der Cellist Julian Steckel und der Pianist Denis Kozhukhin zu Gast im Bensheimer Parktheater. An Julian Steckel erinnern sich Kammermusikfreunde sicherlich gerne zurück: Er stand erstmals vor knapp vier Jahren in Bensheim auf der Bühne, damals gemeinsam mit der lettischen Pianistin Lauma Skride.

Bereits zuvor Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe, gewann Steckel 2010 den ersten Preis und zahlreiche Sonderpreise beim Internationalen ARD-Wettbewerb. Seitdem konzertiert er weltweit mit bedeutenden Orchestern und berühmten Dirigenten.

Neben der solistischen Tätigkeit widmet sich Julian Steckel intensiv der Kammermusik. Dabei sind neben Kozhukhin Musiker wie Christian Tetzlaff, Renaud Capucon oder Menahem Pressler als Partner an seiner Seite. Ebenso konzertiert er mit den Quartetten Armida, Modigliani und Ébène und ist regelmäßig zu Gast bei deutschen und internationalen Festivals.

Julian Steckel studierte bei Ulrich Voss, Gustav Rivinius, Boris Pergamenschikow, Heinrich Schiff und Antje Weithaas und ist Professor für Violoncello an der Hochschule für Musik und Theater München. Er spielt Celli von Andrea Guarneri (Cremona 1685) und Urs Mächler (Speyer 2005) und lebt in seiner freien Zeit in Berlin.

Denis Kozhukhins Spiel zeichnet sich durch sein außergewöhnliches technisches Können ebenso aus wie durch seine scharfe Intelligenz und entspannte Reife. Nachdem er 2010 den ersten Preis des Königin-Elisabeth-Wettbewerbs in Brüssel gewann, errang Kozhukhin schnell internationalen Bekanntheitsgrad und trat bereits bei vielen renommierten Festivals und in großen Konzerthäusern auf. 1986 in Nizhni Novgorod, Russland, in eine Musikerfamilie geboren, erhielt Kozhukhin seinen ersten Klavierunterricht im Alter von vier Jahren von seiner Mutter. An der Balakirev Musikschule wurde er anschließend von Natalia Fish unterrichtet.

Von 2000 bis 2007 studierte er an der Reina Sofía Musikschule in Madrid, sein Diplom als bester Student seines Jahrgangs und Gründer des zweifach als bestes Kammermusikensemble ausgezeichneten Cervantes Trio wurde ihm von der spanischen Königin persönlich überreicht. Nach weiteren Meisterkursen – unter anderem bei Charles Rosen und Andreas Staier – schloss er sein Studium bei Kirill Gerstein an der Musikhochschule Stuttgart ab.

Beim Bensheimer Konzertabend stehen zwei Cellosonaten von Beethoven (Nr. 5 D-Dur und Nr. 4 C-Dur) auf dem Programm sowie die Cellosonate FP 143 von Francis Poulenc aus dem Jahr 1948 und die Violinsonate A-Dur von Franck in der Cello-Bearbeitung von Jules Delsart. Während die Original-Violinsonate schon einige Male bei den Kunstfreunden gespielt wurde, war die Cello-Version (die einzige von Franck autorisierte) bisher nur ein einziges Mal in Bensheim zu hören – und das ist bereits 70 Jahre her.

Alle Stücke werden mit dem Begriff Romantik in Verbindung gebracht: mit dem freundlichen Nachklang einer längst vergangenen Epoche durch einen zum Altmeister gewordenen jungen Wilden (Poulenc), mit einem Erfolgsstück, das romantische Schwelgerei auf die Spitze getrieben hat (Franck), oder mit den ersten Beiträgen eines Nicht-mehr-Klassikers zu einer neuen Epoche (Beethoven).

Karten für das Konzert gibt es unter anderem im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100816, bei der Bücherei Deichmann in Bensheim sowie online unter www.kunstfreunde-bensheim.de. red

