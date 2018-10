Bensheim.Terry Sylvester muss sein für Freitag (2.) geplantes Konzert im Musiktheater Rex wegen eines Todesfalles verschieben. Das teilte seine Agentur am Mittwoch mit.

Der Künstler wird sein Konzert im Rahmen der Jubiläumstour „My Life With The Hollies“ am 12. April 2019 nachholen. Bereits gekaufte Karten behalten auch für den neuen Termin ihre Gültigkeit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.11.2018