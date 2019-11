Konzert zum Mitsingen

Bensheim.Zum sechsten Mal lädt der Singkreis Schwanheim zum traditionellen Mitsingkonzert ein. Am ersten Advent (1. Dezember) werden die Zuhörer in der evangelischen Kirche in Schwanheim musikalisch auf die Weihnachtszeit eingestimmt.

Ab 17 Uhr werden der Singkreis, der Jugendchor, der Kinderchor und das Herrenquartett „MASH“ altvertraute und neue Advents- und Weihnachtslieder erklingen lassen.

Die Kinder singen vom Adventskranz und bringen mit einem Lied aus Bolivien südamerikanisches Flair in die Kirche, während die Teenies die Hirten herbei rufen und von den Engeln berichten.

Das Blechbläserensemble „Brasso con toni“ trägt, wie in den vergangenen Jahren, mit seinem wundervollen Klang besonders zur festlichen Stimmung bei.

Zum ersten Mal dabei ist das Männerquartett „MASH“, das in etwas anderer Besetzung im vergangenen Jahr bereits beim 20er Jahre-Konzert des Singkreises mit von der Partie war. Markus, Anno, Stephan und Henno singen unter anderem eine „Barber-Shop-Version“ von „Oh Tannenbaum“. Die Zuhörer sind zum Mitsingen der Advents- und Weihnachtlieder eingeladen.

Der Singkreis Schwanheim ist immer auf der Suche nach neuen Mitstreitern, die Spaß am Singen haben. Geprobt wird montags um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Bensheim-Schwanheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.11.2019