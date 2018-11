Konzerte mit Soulfinger und Ana Popovic

Bensheim.Die Formation Soulfinder feiert am Samstag (24.) mit dem Musiktheater Rex ein doppeltes Jubiläum: Beide können auf 20 erfolgreiche Jahre im Musikbusiness zurückblicken. Die über die Rhein-Neckar-Region hinaus bekannte Band war dabei regelmäßig zu Gast im Rex, so dass die zweimal jährlich stattfindenden Soulfinger-Shows „mittlerweile Kultcharakter haben“, heißt es in einer Pressemeldung des Musiktheaters.

Mit dabei sein werden die aus Detroit stammenden Lead Vocals Laeh Jones und Derrick Alexander sowie der Grandseigneur des Soul: Jimmy James aus New York City. Ein weiterer liebgewonnener Gast in Bensheim ist der aus Nashville stammende Edward Wade, der weitere Perlen des Sixties Soul zum Besten geben wird. Als „Special Guest“ wird Daria Biancardi auftreten, die 2014 als Finalistin von „The Voice of Italy“ mit ihrer kraftvollen Soulstimme begeisterte. Gemeinsam mit der neunköpfigen Band präsentieren die Sänger bekannte Soul-Klassiker. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.

Am Donnerstag, 29. November, geht das Programm im Rex mit Ana Popovic und Band weiter. „Die hochbegabte Blues-Gitarristin und Sängerin gehört für jeden Blues-Liebhaber zu den großen Talenten.“ Die Liebe zum Blues wurde ihr regelrecht in die Wiege gelegt, denn Anna Popovics Vater war selbst leidenschaftlicher Gitarrist und Bassist.

Nach der Gründung von „Hush“ und dem ersten gleichnamigen Album erregte die Gitarristin schnell internationale Aufmerksamkeit. Als erste europäische Künstlerin wurde sie zur „Legendary Blues Cruise“ eingeladen, erhielt bereits früh zahlreiche Awards, unter anderem für das „Best Blues Album“, die „Best Blues DVD“ oder als „Best Overseas Artist“. Seitdem arbeitete die serbische Musikerin immer wieder auch mit namhaften anderen Künstlern zusammen, wie zum Beispiel Solomon Burke, Walter Trout oder Udo Lindenberg. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr. red

