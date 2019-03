Kormorane machen den Anglern Ärger

Bensheim.Mit viel Erfreulichem, aber auch mit unangenehmen Themen befassten sich die Mitglieder des Angelvereins Bensheim 1954 bei ihrer Hauptversammlung im Vereinsheim an der Erlache. Nach den Regularien kam Vorsitzender Werner Reimann einer angenehmen Verpflichtung nach und ernannte Freddy Essinger zum Ehrenmitglied.

Diese Auszeichnung erhielt der Petri-Jünger für sein großes Engagement. Immerhin gehört er dem Verein seit 50 Jahren an, davon war er 37 Jahre im Vorstand tätig, war Jahrzehnte als Leiter der Arbeitseinsätze wahrscheinlich mehr an der Erlache und am Badesee anzutreffen als zu Hause. Außerdem wurde Freddy Essinger mit der Verdienstnadel in Silber des Verbandes Hessischer Fischer, der zweithöchsten Ehrung, die der Verband zu vergeben hat, ausgezeichnet.

50 Jahre mit dabei

Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Angelverein Bensheim wurden Karl Roth, Gerhard Rossner und Günter Schmiedl mit dem goldenen und Mario Kunze für 25-jährige Mitgliedschaft mit dem silbernen Verbandsabzeichen geehrt. Ein großes Dankeschön richtete der Vorsitzende auch an zahlreiche Ehefrauen der Angelkameraden, die mit vielen Kuchenspenden dazu beitragen, dass die Vereinskasse gefüllt werden kann.

In seinem Jahresbericht ging der Vorsitzende auf die Renaturierung der Erlache ein, die auch von der Stadt Bensheim finanziell gefördert wird. Die Mittel, die allerdings hauptsächlich vom Verein bereitgestellt werden, dienen dem Naturschutz. Insbesondere kümmern sich die Angler um bedrohte Arten wie Karausche, Bitterling, beides gefährdete Fischarten, und die Wassernuss oder Wasserkastanie, die in Deutschland vom Aussterben bedroht ist und seit 1957 unter Naturschutz steht.

Natürlich kommt beim Angelverein Bensheim die Geselligkeit nicht zu kurz. Neben einer Weinprobe, die Walter Götzinger moderierte, fand das jährliche Lachsbeizen unter Anleitung des zweiten Vorsitzenden Hans Jürgen Schmitt großen Zuspruch, ebenso die regelmäßigen Treffen im Vereinsheim, die allerdings noch besser besucht werden könnten.

Der Vorsitzende wies auf die mehrmals durchgeführten Müllsammelaktionen hin, wobei der Müll, den illegale Badegäste hinterlassen, weggeräumt wird. Auch nehmen die Petri-Jünger an den jährlichen Aktionen „Sauberes Bensheim“ teil. Der Vorsitzende betonte noch einmal, dass Müllsünder, die erkannt werden, mit einer Anzeige rechnen müssen. Erschreckend sei die hohe Zahl an Glasscherben und zerbrochenen Glasflaschen, die rund um den Badesee entfernt wurden.

Und damit kam Werner Reimann zu einem äußerst unangenehmen Thema, das von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werde – der Kormoranproblematik. Gerade der Badesee und die Erlache seien ein Schlaraffia für den derzeit größten Feind der Petri-Jünger und der Fische, den Kormoran. Die knapp gänsegroßen Tiere mit einer Flügelspannweite bis zu 1,50 Meter seien geradezu spezialisiert auf solche Gewässer. Dort fänden sie vor, was sie mögen: viele Fische in Fraßgröße und ohne Fluchtmöglichkeit. Kolonien bis zu 120 Kormoranen seien in den vergangenen Wochen am Strand des Bensheimer Badesees und der Erlache gezählt worden.

Wie der Vorsitzende des Angelvereins, Werner Reimann, sagte, frisst ein Kormoran jeden Tag 500 bis 700 Gramm Fisch. Die Verluste könne man nur in Zentnern bemessen. Die Verlustsumme liege im höheren vierstelligen Bereich. Die Artenvielfalt am und im See gerate aus den Fugen, dass beispielsweise Haubentaucher, Eisvogelpaare oder Uferschwalben nicht mehr genügend Nahrung fänden. Da die meisten Weißfische jetzt bereits verzehrt seien, fresse der Kormoran Edelfische, gehe an Hechte, Schleien und Zander.

Die Bensheimer Angler werden im Badesee vorläufig keine Edelfische mehr einsetzen, Es sei nicht einzusehen, dass man für viel Geld den Kormoranen 1a-Futter vorlege.

Kassenwart Sven Podszus gab einen detaillierten Bericht ab, aus dem ersichtlich wurde, dass der Verein auf einer soliden Basis steht. Der Kassenwart legte allerdings aber auch einen Wirtschaftsbericht für das laufende Jahr vor, aus dem klar erkennbar war, dass der Rotstift an zahlreichen Stellen angesetzt wurde.

Die beiden Kassenprüfer Reinhard Glaßl und Markus Woißyk attestierten dem Kassenwart eine einwandfreie Kassenführung und spendeten großes Lob für diese nicht einfache Tätigkeit. Sven Podszus wurde ebenso wie der gesamte Vorstand einstimmig entlastet.

Nachdem der Leiter der Arbeitseinsätze, Freddy Essinger, nicht mehr zur Verfügung steht, wählte die Versammlung einstimmig den Nachfolger Stefan Anthes, der allerdings schon seit geraumer Zeit, gemeinsam mit seinem Vorgänger, wichtige Arbeiten verrichtet.

Gewässerwart Michael Hunger gab ebenfalls einen detaillierten Bericht ab, listete die entnommenen Fische anhand der Fanglisten auf und beleuchtete die Besatzmaßnahmen, die allerdings, aufgrund der angesprochenen Kormoranproblematik, deutlich geringer ausfallen werden als zuvor. mül

