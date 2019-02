Krähen sammeln sich in der Bensheimer Innenstadt

Bensheim.In der Bensheimer Innenstadt – unter anderem am Rinnentor – lassen sich in diesen Tagen in der Dämmerung wieder etliche Saatkrähen beobachten, die sich in den Baumwipfeln und auf Dächern niederlassen.

Immer wieder fliegen sie auf, drehen ein paar Runden, ehe sie sich erneut niederlassen – was natürlich nie geräuschlos abgeht. Die Vögel sammeln sich an diesen Plätzen, um gemeinsam zu ihren Schlafplätzen zu fliegen, bevor sie am nächsten Morgen wieder Richtung Felder aufbrechen. In den vergangenen Jahren ließ sich dieses Schauspiel zu dieser Jahreszeit immer mal wieder beobachten, unter anderem am Bahnhof. red/Bild: Neu

