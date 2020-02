Kräppel als süße Überraschung

Zell/Gronau.Die selbst gebackenen Kräppel kamen bei den Teilnehmern des Jahrganges 1934/35 Zell/Gronau bestens an, man traf sich in der Weinschänke Götzinger nicht nur beim Wein, sondern auch bei Sekt, Kaffee und Kräppel – und man muss sagen, dass die Überraschung des Jahrgangs bestens gelungen ist, heißt es in einem kurzen Pressebericht.

Auch bei der Durchsicht der vielen Alben und dem Betrachten der Bilder wurden die Erinnerungen wach, zudem wurden die vielen Geschichten erzählt, welche bei den Fahrten passiert waren – ob im Weser-Bergland, der Fahrt nach Manlay/Frankreich, Wachau/Österreich, an die Mosel oder mit dem Flieger nach Mallorca wurden wieder in Erinnerung gebracht. Der Abend war gelungen und die Kräppel-Bäckerin wurde allseits gelobt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.02.2020