Kräuterspaziergang für Familien

Bensheim.Am Sonntag, 22. September, bietet das Familienzentrum Bensheim von 9.30 bis 12 Uhr einen Kräuterspaziergang für die ganze Familie an.

Der Spaziergang führt entlang eines Feldweges. Dort kann erkundet werden, was so alles an Heil- und Wildkräutern wächst. Es wird mit allen Sinnen Bekanntschaft mit diesen Pflanzen gemacht und die Anwendungsmöglichkeiten der Kräuter in der Küche und für die Hausapotheke erklärt.

Die eine oder andere Geschichte wird das Bild der Pflanzen noch abrunden. Mitzubringen ist ein kleines Tuch aus Baumwolle, so dass unterwegs Pflanzen für ein eigenes, kleines Duftsäckchen eingepackt werden können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.09.2019