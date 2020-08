Kräuterweihe in Sankt Georg

Bensheim.Am Sonntag, 16. August, wird das Fest Mariä Himmelfahrt in der Stadtkirche von Sankt Georg nachgefeiert. In beiden Eucharistiefeiern, 9 und 11 Uhr, werden Kräuter gesegnet. Am 16. August 2020 jährt sich zum 70. Mal die Weihe des Altars der Sankt-Georg-Kirche nach dem Wiederaufbau. Dies wird in den Gottesdiensten feierlich erwähnt.

Weiterhin gelten die Corona-Bestimmungen zur Teilnahme am Gottesdienst. Es wird um Anmeldung bis Freitag, 14. August, um 12 Uhr im Pfarrbüro von Sankt Georg unter Telefon 06251/175160 gebeten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 30.07.2020