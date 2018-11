Auerbach.Der 9. November ist für die deutsche Geschichte von besonderer Bedeutung. Die Reichspogromnacht und der Tag des Mauerfalls im Jahre 1989 gehören ebenso dazu.

Am 9. November 1918 rief aber auch der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann in Berlin die erste deutsche Republik aus. Damit endete zwei Tage später der Erste Weltkrieg. Der Sozialdemokrat Philipp Götz wurde Bürgermeister von Auerbach. Die Sozialdemokraten übernahmen in schwieriger Zeit entscheidende Verantwortung für das Allgemeinwohl.

Die SPD Auerbach/Hochstädten möchte am Freitag (9.) mit einer Kranzniederlegung am Ehrenmal Ecke Burgstraße / Mierendorffstraße um 18.30 Uhr der Ereignisse von vor 100 Jahren und der Opfer gedenken. Die Bürger sind zur Teilnahme an der Gedenkveranstaltung eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 06.11.2018