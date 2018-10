Kreativ stanzen und stempeln

Bensheim.Ein Workshop der Kreisvolkshochschule, in dem man einen Tag lang Design-Papier und Farbkarton kreativ bearbeitet, mit Handstanzen, die Motive ins Papier locht und Stempeln, die ebenfalls Motive tragen. Daraus entstehen Karten, Verpackungen und allerlei Accessoires – zum Verschenken oder für sich selbst.

Material stellt die Kursleiterin in breiter Auswahl zur Verfügung. Falls vorhanden, bringen die Teilnehmer mit: Falzbein, Schere, Papierschneider oder Schneide- und Falzbrett, Stifte, Lineal.

Der Workshop findet statt am Samstag, 27. Oktober, von 10 bis 17 Uhr, im Werkraum der Kursleiterin, Am Oberhof 17 , in Bensheim. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 24. Oktober. Infos und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße unter www.kvhs-bergstrasse.de oder Telefon: 06251 5826376. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.10.2018