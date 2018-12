Kreative Aktion für Weihnachtssterne

Auerbach.Auch in diesem Jahr bietet die engagierte Damengruppe Ortsgespräch Auerbach die Aktion „Sterne für Sterne“ an. Rechtzeitig zur Adventszeit konnten Martina Rindfleisch und Ingrid Stühling vom Ortsgespräch drei zusätzliche Sterne für die Weihnachtsbeleuchtung an Rita Wendel vom Gewerbekreis übergeben. Um die winterliche Attraktion fortführen zu können, werden dieses Jahr wieder Sterne – handgemacht aus Butterbrotpapier – bei der Buchhandlung Nuss, bei Susi’s Obstladen und im Reisebüro Auerbach angeboten. Die in Organza-Säckchen verpackten Geschenke sind hübsche Weihnachts-Mitbringsel, der Erlös geht in die Auerbacher Weihnachtsbeleuchtung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.12.2018