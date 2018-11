Kreative Vielfalt beim Wintermarkt

Auerbach.Auch ohne Schnee: Der Wintermarkt der Behindertenhilfe Bergstraße (BHB) ist und bleibt ein Publikumsmagnet. Über drei Stunden lang verwandelte sich die Wohnstätte an der Schlossstraße am Sonntag in einen bunten Basar. Neben kreativen Handarbeiten aller Art genossen die Gäste weihnachtliche Lieder, kulinarische Vielfalt und die Feuershow „Tanzlicht“ zum Finale.

Die Spannweite der

...