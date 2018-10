Kredit für das alte Bürgerhaus getilgt

Bensheim.Für knapp elf Millionen Euro wird das Bensheimer Bürgerhaus nicht nur mit Säulen verziert und einem neuen Vordach versehen. Die wesentlichen Veränderungen spielen sich hinter der Fassade ab.

Nach der Modernisierung werden die beiden Clubräume im Untergeschoss (Ausgang Beauner Platz) wieder genutzt werden können. Die Sanitäranlagen im unteren Foyer werden erneuert und um eine Behindertentoilette ergänzt. Im Erdgeschoss wird am Ausgang zum Dalberger Hof ein Windfang installiert, in dem sich ein weiteres Behinderten-WC sowie ein Aufzug befinden. Dadurch wird der Wappensaal im Obergeschoss des Dalberger Hofes nach Fertigstellung der Arbeiten barrierefrei zugänglich sein. Ein weiterer Fahrstuhl sorgt dafür, dass man vom unteren Foyer in den großen Saal kommt, ohne Treppen überwinden zu müssen.

Neue Decken, Wände und Böden

Der Saal bleibt wie bisher teilbar, am Standort der Bühne wird ebenfalls nicht gerüttelt. Die Veranstaltungstechnik wird aus den 70er Jahren in die Gegenwart geholt, das Parkett ausgetauscht, Decken und Wände erneuert. Zur Dalberger Gasse soll es einen Lieferanteneingang für das Catering geben.

Ein weiterer Nebeneffekt: Durch die energetische Sanierung können Kosten gesenkt werden. Finanziert wird das Großprojekt zunächst von der städtischen Tochtergesellschaft MEGB, in deren Besitz sich die Immobilie befindet. Allerdings zahlt die Stadt jährlich einen Verlustausgleich – nach Abschluss der Arbeiten in Höhe von 500 000 Euro – für Betrieb und Umbau. Dieser Verlustausgleich wird jedoch nicht erst nach der Modernisierung fällt. Die Stadt zahlt diesen schon seit Jahren an die MEGB. Bisher belief er sich auf 340 000 Euro, Tendenz steigend. In diesem Jahr werden während der Bauphase „nur“ 140 000 Euro fällig, 2019 sind es nach Auskunft von MEGB-Geschäftsführer Helmut Richter 170 000 Euro.

Richter teilte auf Nachfrage zudem mit, dass das alte Bürgerhaus mittlerweile abbezahlt ist. Die Altlast belief sich auf 1,08 Millionen Euro und hätte im Frühjahr neu finanziert werden müssen. Auf Bitten der Stadt entschied man sich aber – wie berichtet – dazu, die Summe zu begleichen. Das dadurch freiwerdende Geld – um die 50 000 Euro – soll zur schnelleren Tilgung des neuen Kredits eingesetzt werden.

Mit der Einweihung des neuen Bürgerhauses wird – wie berichtet – frühestens Ende März 2020 gerechnet. Ende November will die MEGB mit den Dach- und Fassadenarbeiten beginnen, der dafür notwendige Bauantrag wurde beim Kreis eingereicht. „Wir hätten den Zeitplan vielleicht auch beschleunigen und früher mit dem Vorhaben fertig sein können. Dafür hätten wir aber noch mehr Geld in die Hand nehmen müssen“, erklärte Bürgermeister Richter. dr

