Kreis isoliert sechs Infizierte in Bensheim

Bensheim.In einer Flüchtlingsunterkunft in der Lampertheimer Chemiestraße haben sich sechs Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der Kreis am Wochenende – wie berichtet – mit. Zwei weitere Personen, die dort als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes tätig sind und aus Mörlenbach und Gorxheimertal kommen, haben sich ebenfalls angesteckt.

Die sechs erkrankten Geflüchteten befinden sich nicht mehr in Lampertheim, sondern seit Montag in Bensheim. Sie wurden in das seit einigen Wochen leerstehende ehemalige Spätaussiedlerheim in der Weststadt gebracht. Das Landratsamt bestätigte dies am Dienstagnachmittag auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Verlegung ermögliche es, diese Personen separat zu isolieren.

Vor Ort hatte der Umzug zu einigen Irritationen geführt, weil darüber nicht öffentlich informiert wurde. Im Internet wurde schnell der Vorwurf der „Vertuschung“ laut, andere vermuteten hinter der Nachricht schlicht „Fake News“. Dem ist allerdings nicht so.

50 Personen getestet

„Mit einer Isolierung der positiv getesteten Personen in einer anderen Unterkunft ist das Risiko einer Folgequarantäne durch Ansteckung weiterer Personen in der Unterkunft in Lampertheim geringer. Eine solche Isolierung war in der dortigen Einrichtung für diese Personen nicht möglich“, erklärte der Kreisbeigeordnete Karsten Krug, der als Dezernent für das Sozial- und Flüchtlingsamt zuständig ist.

Insgesamt wurden auf Veranlassung des Gesundheitsamts in Lampertheim in Zusammenhang mit den acht Fällen rund 50 Personen auf eine mögliche Infektion getestet. Weitere positive Fälle kamen nach jetzigem Stand nicht hinzu.

In Bensheim stehen die Patienten unter Quarantäne. Nach Auskunft der Kreispressestelle ist eine Sicherheitsfirma rund um die Uhr vor Ort – „wie bei allen aktuell vergleichbaren weiteren Quarantäne-Einrichtungen im Kreis“. Die Mitarbeiter stellen sicher, dass niemand unbefugt das Gelände betritt oder verlässt. Aus diesem Grund wurde das Grundstück mit Bauzäunen abgesperrt, der Ein- und Ausgang wird kontrolliert.

Regelmäßige medizinische Kontrollen gibt es laut der Heppenheimer Behörde nicht. Sollten jedoch „abklärungs- oder behandlungsbedürftige Symptome auftreten, bestehen Möglichkeit wie Aufforderung, Kontakt für eine medizinische Versorgung und Beratung aufzunehmen“. Aus dem Behördendeutsch übersetzt, bedeutet das vereinfacht: Wer sich krank fühlt, soll nach einem Arzt verlangen. Die Entlassung aus der Quarantäne erfolge erst nach ärztlicher Einschätzung zum Verlauf.

Kritik aus dem Rathaus

Nach Informationen dieser Zeitung wurde das Gebäude in der Weststadt ohnehin vor einiger Zeit geräumt. Der Kreis betonte auf Nachfrage, dass die Personen im Haus ohne Kontakt zu möglichen anderen Bewohnern untergebracht werden konnten, weil die Unterkunft über einen separaten Eingang sowie separate Sanitäreinrichtungen verfüge.

Im Bensheimer Rathaus stieß die Verlegung auf Verständnis, allerdings äußerte Bürgermeister Rolf Richter deutliche Kritik angesichts der Informationspolitik des Landratsamts. „Wir als Stadt Bensheim sind seit Montag darüber informiert. Die grundsätzliche Überlegung, den Standort in der Moselstraße bei Bedarf als Quarantäne-Einrichtung zu nutzen, war mit dem Kreis Bergstraße davor schon besprochen. Das Gebäude stand zuletzt leer, daher ist die jetzt vorgenommene Nutzung mit allen notwendigen Sicherheitsvorkehrungen durchaus sinnvoll. Kein Verständnis habe ich allerdings dafür, dass die Öffentlichkeit nicht vom zuständigen Kreisbeigeordneten Karsten Krug direkt informiert wurde“, erklärte der Rathauschef auf Anfrage. In Bensheim sind bisher 30 Menschen an Covid-19 erkrankt, 28 gelten als genesen. Durch den Umzug erhöht sich die Zahl statistisch gesehen nun auf 36.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.05.2020