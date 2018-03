Kreisel haben für Verkehrsfluss Vorteile

Bensheim.Ampeln sind out, Kreisverkehre sind in. Innerhalb von wenigen Jahren haben die Verkehrsplaner in Deutschland umgedacht.

Für einen Kreisverkehr anstelle einer Kreuzung spricht eigentlich alles: Es brauchen keine teuren Lichtsignal-Anlagen angeschafft, betrieben und gewartet werden - und der Verkehr läuft nachweislich flüssiger.

Weniger Lärm, geringere Kosten

Es entsteht

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2684 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.10.2011