Kreisel ist wieder freigegeben

Bensheim.Wieder freie Fahrt nach Heppenheim – und selbstverständlich auch von dort wieder zurück nach Bensheim: Die Kreisel-Baustelle auf Höhe des Tegut-Marktes am Ortsausgang Richtung Kreisstadt ist seit Dienstagabend Geschichte.

Die Landesbehörde „Hessen Mobil“ teilte am Dienstagvormittag mit, dass man die Arbeiten eine Woche früher als geplant beenden konnte. Anfang Mai startete man mit der Erneuerung der Fahrbahn und damit einhergehend einer halbseitigen Sperrung.

Längere Wartezeiten

Geregelt wurde der Verkehr auf der B 3 und aus der Heidelberger Straße kommend mit einer Ampelanlage, was in den Stoßzeiten zwangsläufig zu längeren Wartezeiten führte. Alles in allem hielten sich die Beeinträchtigungen im Vergleich zu anderen Straßenbauprojekten in diesem Bereich – Stichwort Sanierung der B 3 – noch in Grenzen.

Auswirkungen hatte die Baustelle auch auf den Hemsberg, der als Ausweichstrecke vor allem von den Ortskundigen genutzt wurde.

Kosten: 620 000 Euro

Der Kreisverkehrsplatz – so die offizielle Bezeichnung im Behördendeutsch – hat einen Durchmesser von 33 Metern, die vorhandene Fahrbahnbreite beträgt 6,50 Meter. Zur Erneuerung wurde der vorhandene Fahrbahnaufbau bis in eine Tiefe von 65 Zentimetern ausgebaut und durch eine 30 Zentimeter starke Frostschutzschicht, eine zehn Zentimeter starke Asphalttragschicht und einer 24 Zentimeter starken Betondecke ersetzt. Die drei Zufahrten wurden in voller Breite auf einer Länge von 15 bis 25 Meter ebenfalls in Betonbauweise erneuert.

Die Kosten für Vorhaben betragen rund 620 000 Euro und werden vom Bund getragen, so „Hessen Mobil“. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.08.2020