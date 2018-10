Gronau.Alle zwei Jahre wird in Gronau Theater gespielt. Dieses Jahr gibt die Theatergruppe des MGV Eintracht Gronau wieder ein Stück in drei Akten am 9. und 10. November.

Die Laienschauspieler bietet den ländlichen Schwank „Kreuzfahrt im Schweinestall“, eine Komödie von Carsten Löwering, zum Genießen für Jung und Alt im Dorfgemeinschaftshaus in Gronau.

Karten im Vorverkauf

Seit Wochen bereiten sich die Hobbyschauspieler auf die Auftritte vor. Der Kartenvorverkauf für die Vorstellungen im Dorfgemeinschaftshaus in Gronau am 9.und am 10. November – Beginn jeweils um 19.30 Uhr, Saalöffnung jeweils um 18.30 Uhr – findet am 14. Oktober ab 10.30 Uhr im DGH statt.

Karten gibt es bei allen Sängern des MGV Eintracht Gronau und montags zwischen 19 und 20 Uhr vor der Singstunde. Infos und Karten auch telefonisch unter 06251/63590 bei Norbert Böhm, Vorsitzender, und 06251/39507, Rechner Helmut Franke.

Bei beiden Vorstellungen ist für jede Menge Humor und das leibliche Wohl gesorgt, betonen die Veranstalter. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.10.2018