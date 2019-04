Kreuzweg der besonderen Art

Bensheim.Am Mittwoch, 10. April, findet in Auerbach ein Kreuzweg besonderer Art statt: ein Kreuzweg mit verschiedenen Stationen den Berg hinunter ins Tal. Dieses Jahr steht der Ökumenische Kreuzweg der Jugend unter dem Motto „Ans Licht“ mit künstlerischen Fotografie-Malereien von Ben Wilkens.

Bilder, Texte und Musik

Die Inhalte, Texte und Gebete von „Ans Licht“ sind – genauso wie die Bilder – minimalistisch und eindringlich zugleich: Tief-Gänge zum Thema Tod und Auferstehung, die unter die Haut gehen.

„Sie machen deutlich, dass Jesus bei uns ist, mit seinem Kreuz und mit unserem Kreuz“, heißt es in der Ankündigung. Die katholischen und die evangelischen Kirchengemeinden in Auerbach laden alle Jugendlichen, junge Erwachsenen und Interessierten ein, einen mit Bildern, Texten und Musik gestalteten Kreuzweg zu erleben.

Start ist um 18 Uhr in der Bergkirche Auerbach, Abschluss gegen 20 Uhr in der Gemeinde Heilig Kreuz in der Weserstraße in Auerbach. Hier besteht Gelegenheit zum Get-to-gether bei Getränken und Snacks. Zum Hintergrund: 1958 begann der Jugendkreuzweg als „Gebetsbrücke“ zwischen jungen katholischen Christen in der Bundesrepublik und der ehemaligen DDR. Seit 1972 wird er ökumenisch gebetet. Heute überbrücken die gemeinsamen Worte Konfessionen, Gesinnungen, Generationen. Mit jährlich knapp 60 000 Teilnehmenden gehört er heute zu den größten ökumenischen Jugendaktionen.

Träger ist die Jugendseelsorge

Auch in den Niederlanden, Österreich und den deutschsprachigen Teilen von Luxemburg, Belgien und der Schweiz beten ihn junge Christinnen und Christen.

Träger des Ökumenischen Kreuzwegs der Jugend sind laut Ankündigung die Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz (afj), der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej).

Auch in Bensheim fanden vor einigen Jahren schon ökumenische Jugendkreuzwege statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.04.2019