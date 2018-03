Krieg vom Schreibtischstuhl aus

Anzeige

Kampfdrohnen gegen Terrorismus? Mit dieser Frage beschäftigt sich das 50-minütige Auftaktstück zur Woche junger Schauspieler, "Grounded", dargeboten von Mitgliedern des Schauspielhauses Frankfurt. Für den amerikanischen Dramatiker Georg Brant war das Stück, das von Henning Bochert ins Deutsche übersetzt wurde, der Durchbruch seiner Karriere. Für jeden Interessierten ist es am Montag, 5. März, um 20.15 Uhr im Parktheater zu sehen.

Schauspielerin Sarah Grunert erzählt in einem Monolog die Geschichte einer Pilotin der US- Luftwaffe, die nach ihrer Schwangerschaft feststellen muss, dass sie in eine andere Abteilung versetzt wurde und zwar in die der Drohnen gestützten Kriegsführung. Wie die Pilotin damit umgeht, Drohnen zu steuern, mit dem Ziel Menschen zu töten, soll in dieser Inszenierung besonders hervorgehoben werden. Sie behandelt damit eine sehr brisante und doch hochmoderne Thematik, da es viele Menschen gibt, die dem technischen Fortschritt, darunter auch Drohnen, mit Skepsis gegenüberstehen.

Denn im Gegensatz zu Drohnen ist diese Skepsis menschlich. Digitalisierung und der technologische Fortschritt ließen es nur zu einer Frage der Zeit werden, bis die ersten Kampfdrohnen losgeschickt wurden, um zu töten. Die Problematik liegt dabei jedoch vor allem in der fehlenden Transparenz der Einsätze und darin, dass auf der Jagd auf beispielsweise Terroristen Zivilisten sterben. Wer verantwortet dann diese Toten? Ein technischer Fehler, der zum Tod Unschuldiger führt oder ein falscher Befehl des zuständigen Soldaten?