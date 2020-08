Krimelle gehen nach Einbruch leer aus

Bensheim.Kriminelle gingen nach einem Einbruch in der Neuhofstaße in der Nacht zum Donnerstag (30.) leer aus. Nachdem sich die Unbekannten unter Gewalteinwirkung Zutritt zum Gelände verschafft hatten, schauten sie sich in der dortigen Gartenlaube nach möglicher Beute um. Hierbei durchwühlten sie mehrere Schränke. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Unbekannten nichts und flüchteten im Anschluss.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Bensheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweis unter der Rufnummer 06251/84680 entgegen. pol

