Krippenspiel, Choräle und Klassiker

Weihnachtliche Stimmung in der Stadt-kirche von Sankt Georg. © Karoline Knop

Bensheim.Die Chöre der Pfarrgemeinde Sankt Georg in Bensheim werden die Weihnachtsgottesdienste besonders festlich gestalten:

Am Heiligabend, 24. Dezember, singt und spielt die Kinderkantorei das neue Krippenspiel von Gregor Knop „Warten vor Freude“ in der Familienchristmette um 16.30 Uhr. In diesem Krippenspiel ist Maria voller Ungeduld, Joseph nicht aus der Ruhe zu bringen und ein Hirte nimmt die Verheißung Jesajas ernst und wartet mit Freude auf den Messias. Dieses zweite Bensheimer Krippenspiel wird beim dritten Bensheimer Adventsingen am 21. Dezember um 19 Uhr im Parktheater uraufgeführt, hier in einer erweiterten Fassung mit Kammerorchester.

In der Christmette am 24. Dezember um 21 Uhr singt das Junge Vokalensemble Weihnachtliches aus Deutschland und England, darunter „Es ist ein Ros’ entsprungen“ von Praetorius und „Ave Maria“ von John Rutter. Im Hochamt am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, um 10.30 Uhr erklingen Teile aus Antonin Dvoráks Messe in D-Dur. Der Kammerchor Sankt Georg wird von einem jugendlichen Streichorchester begleitet und singt außerdem den Chor „Wie lieblich sind die Boten“ aus Felix Mendelssohns „Paulus“ und Arrangements zu weihnachtlichen Gemeindeliedern.

Am 2. Weihnachtstag erklingen vor allem englische Carols im Gottesdienst, gesungen von Jugendkantorei und Jungem Vokalensemble, natürlich ist auch die Gemeinde mit Weihnachtsliedern beteiligt.

Im Jahresschlussgottesdienst an Silvester um 16 Uhr schließlich singt die „Cappella silvestris“, die sich aus dem Jungen Vokalensemble und Ehemaligen zusammensetzt, Carols und andere Weihnachtsmusik. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.12.2019