Krippenspiel und viel Musik

Bensheim.Im Pfarrzentrum von Sankt Georg wird eifrig geprobt – und bei den jungen Sängern der Kinderkantorei ist die Vorfreude auf ihr Krippenspiel schon groß: Beim zweiten Bensheimer Adventsingen am Freitag, 21. Dezember, 19 Uhr, dürfen sie es im Parktheater auf der großen Bühne aufführen.

„Das Krippenspiel“ – ein Kindermusical aus der Feder des Kirchenmusikers Gerd-Peter Münden – mache besondere Freude, „weil die Texte spritzig und witzig sind und die Lieder perfekt für die Kinderstimme geschrieben“, erläutert Regionalkantor Gregor Knop, der alle Lieder für Kammerorchester arrangiert hat. Ein Holzbläserquintett und ein Streichquintett werden die Kinder bei ihrem Auftritt begleiten. „Dieser besondere Klang wird Kindern und Publikum noch lange in Erinnerung bleiben“, ist sich Knop sicher.

Das Kammerorchester mit Musikern des Collegium Musicum wird auch die gemeinsam gesungenen Weihnachtslieder begleiten. Das Publikum ist eingeladen, das „Bensheimer Adventslied“ mitzusingen, außerdem klassische bekannte Melodien wie „Kommet ihr Hirten“, „Süßer die Glocken“ und viele andere beliebte Lieder.

Bürgermeister Rolf Richter und Doris Walter als Fraa vun Bensheim moderieren auf dem roten Sofa den Abend, an dem auch die drei Könige, die dem Stern folgen, ihren Auftritt haben. Dem Stern kommt in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu, über die beim Adventsingen am kommenden Freitag mehr zu erfahren sein wird.

Für eine besondere alpenländische Stimmung sorgen Alphornbläser und drei Zither-Spieler mit instrumentalen weihnachtlichen Melodien. Ein Hingucker wird wieder das Bühnenbild sein, das der Bensheimer Künstler Siegfried Speckhardt gestaltet hat. Geplant ist in diesem Jahr auch eine Tanz-Performance.

Inspiriert wurde die Veranstaltung in Bensheim von der Tradition alpenländischer Adventsingen – das berühmteste wurde 1946 in Salzburg ins Leben gerufen. Seitdem kamen über eine Million Besucher ins Große Festspielhaus.

Im Mittelpunkt steht die religiöse Botschaft, die mit volkskulturellen Elementen und gegenwärtigen Denkansätzen verwoben wird und so eine ganz besondere Atmosphäre von Faszination und Rückbesinnung entstehen lässt.

Das Bensheimer Adventsingen richtet sich an Besucher aller Generationen – Jung und Alt sind im Parktheater willkommen, um sich mit Musik und Gesang auf das nahende Weihnachtsfest einzustimmen. Veranstalter ist die Stadtkultur Bensheim. cim/red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.12.2018