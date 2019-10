Bensheim.Zum Workshop „Krisen als Chance begreifen – Hürden als Sprungbrett nutzen“ am Dienstag, 22. Oktober, von 18 bis 21 Uhr lädt das Frauenbüro der Stadt Bensheim, Hauptstraße 53 (2.OG), ein.

In der Ankündigung heißt es: Stimmt es wirklich, dass überstandene Krisen Menschen innerlich wachsen lassen? Wie kann ich mich aus der Opferrolle in eine selbstbestimmte Rolle zurückbringen? Was ist Selbstwirksamkeit? Kein Mensch geht durch das Leben, ohne Krisen und Tiefschlägen zu begegnen. Für Frauen stellt häufig die Doppelbelastung von Beruf und familiärer Sorgearbeit, bei der eigene Wünsche und Bedürfnisse hinten angestellt werden, ein Auslöser für Krisen dar. Trennungen, Wechseljahre, Jobverlust oder Umbrüche sind in vielen Lebensgeschichte vorhanden. Zu hoch erscheinen oft die Ansprüche, das Funktionieren wird vorausgesetzt.

Mit einem neuen, gelasseneren Blick auf Krisen und die Erkenntnis, das neue Stärke und Selbsterkenntnis nach einer Krise dazukommen, lernen die Teilnehmer, die Karten, bestmöglich zu spielen.

Referentin ist Britta Ellger-Lehr, Gesundheits-und Mentalberaterin, Fitnesstrainerin und Psychotherapeutin. Ein Teilnahmebeitrag wird erhoben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.10.2019