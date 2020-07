Kritik an der Studie zum Radschnellweg

Auerbach/Hochstädten.Aktuelle Themen der Kommunalpolitik und die Vorbereitungen der Mitgliederversammlung standen im Mittelpunkt der Vorstandssitzung der SPD Auerbach/Hochstädten. Die geplante Änderung bei der Ruftaxilinie am Berliner Ring wurde begrüßt, sei aber auf Dauer keine Lösung.

Mit den letzten Neubauten am Berliner Ring ist der Publikums -und Straßenverkehr stark angestiegen. Eine bessere Anbindung der Geschäftswelt vom Berliner Ring an die Ortsmitte sei mit einer Buslinie erforderlich, wie von der SPD-Fraktion bereits gefordert. Eine Linienführung des Stadtbusses 671 könnte man auch in diesem Bereich prüfen, so Ralph Stühling.

Der Ausbau des Verbindungswegs zu Auerbacher Bahnhof und eine Verbesserung bei der Bahnunterführung wären auf Dauer sinnvoll. Stelle die jetzige Situation doch kein Aushängeschild da.

Kreuzungsfrei, ohne Steigung

Einen breiten Raum der Beratung nahm die Studie zum neuen Radschnellweg entlang der Bergstraße ein. Die Machbarkeitsstudie von Darmstadt nach Heidelberg ist ein Weg in die richtige Richtung für Änderungen im Verkehr. Der Ausbau eines Radschnellwegs wird von der SPD begrüßt und unterstützt. Die Planung sollte aber ein modernes, neuartiges Wegenetz aufzeichnen, etwa vergleichbar mit der damaligen Planung der ersten Autobahnen. Der Radfahrer sollte auf eigenen Spuren, möglichst kreuzungsfrei und wenn möglich ohne große Steigungen die neuartigen Radwege befahren, meinte Jürgen Kaltwasser.

Die Vorzugstrasse im Bereich Bensheim gemäß der Machbarkeitsstudie erfülle diese Anforderungen nicht, wenn lediglich nur Straßen eine Farbmarkierung erhalten.

Mit dem vorhandenen Straßenverkehr im Bereich der Schillerstraße und Wilhelmstraße sei die Planung unrealistisch und die Standards an einem Radschnellweg würden so nicht erfüllt. Eine Anbindung an den Ortskern mittels Radwege oder Radspuren in Ost-West Richtung sei notwendig und fehle bei der Studie.

Ferner sei zu prüfen, ob der Radweg entlang der Bahnlinie bis zum Bahnhof verlängert werden kann. Durch den Neubau der Gleisanlage und Oberleitung sei auf der Ostseite der Bahn zusätzlicher Raum vorhanden.

Die Corona-bedingt ausgefallene Mitgliederversammlung der SPD Auerbach/Hochstädten wird am 26. August nachgeholt. Im Mittelpunkt stehen die Neuwahlen für den Vorstand sowie die Kommunalwahl. Erste Ideen für Werbung und Veranstaltungen werden an diesem Abend präsentiert. red

