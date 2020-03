Kritik an Umzugsidee der Sparkasse

Das Kundenberatungscenter der Sparkasse in der Innenstadt wird abgerissen. Bürgernetzwerk und Kaufleute plädieren dafür, dass das Geldinstitut danach die Verwaltung nicht in einen Neubau an den Berliner Ring auslagert, sondern die Arbeitsplätze für alle Mitarbeiter im Zentrum belässt.

© Funck