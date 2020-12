Kritik an zu langen Planungszeiten

Bensheim.Die beabsichtigten Änderungen am bestehenden Bebauungsplan Seegenberg, der das alte CBM-Gelände in Schönberg umfasst, wird in der Sitzung der Fraktion der Grünen Liste Bensheim (GLB) besprochen.

Warum müsse ein fünf Jahre alter Bebauungsplan schon wieder geändert werden, der doch dafür sorgen sollte, dass nach dem Wegzug und Verkauf durch den alten Eigentümer dort möglichst schnell eine Nachnutzung mit Wohnungen entsteht, fragen sich die Grünen. „Seit Jahren liegt es nun brach und wir haben nun zu bewerten, ob die Änderungen eine Verbesserung darstellen und zustimmungsfähig sind oder ob es weitere fünf Jahre dauert, bis dort angefangen wird“, meint Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Bebauungsplan für Schönberg

In den Diskussions- und Entscheidungsprozess waren auch die Anlieger in Schönberg und die Ortsbeiräte einbezogen. Ihre Anliegen wurden bei der Aufstellung des gültigen Bebauungsplanes berücksichtigt. „Warum jetzt die Ergebnisse über Bord werfen und im Schnellverfahren einen Bebauungsplan mit völlig anderen Inhalten verabschieden?“, kritisiert Stadtverordneter Wolfram Fendler.

Zweites Thema ist die Bachstützmauer in Gronau. Hier wird es – wie berichtet – noch einmal teurer. Die Kosten stiegen bereits 2019 auf 5,8 Millionen Euro und jetzt erneut um 1,2 Millionen. Euro. Solche Steigerungen trotz vorheriger Planung seien für die Grünen unglaublich.

Die Fraktion der GLB tagt am heutigen Dienstag (8.) wegen der Coronakrise wieder digital. Interessierte können der Sitzung ab 20 Uhr beitreten. Moritz Müller bittet dazu um eine Mitteilung per E-Mail an m.mueller@gruene-bensheim.de, um den Teilnahmelink übermitteln zu können. red

