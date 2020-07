Krönender Abschluss eines turbulenten Schuljahrs

Bensheim.Gerade nach diesem außergewöhnlichen Schuljahr war es besonders schön, einigen Schülern der Geschwister-Scholl-Schule kurz vor den Sommerferien ihre Urkunden nach der Teilnahme an Sprachwettbewerben in Französisch und Italienisch sowie am hessischen Wettbewerb „Chemie – mach mit!“ überreichen zu können.

Gerhild Hoppe-Renner, Leiterin des sprachlich-literarisch-künstlerischen Fachbereichs an der GSS, machte zu Beginn auf die Vorteile und die Bedeutung des Sprachenlernens aufmerksam. So könnten sich Menschen, die Sprachen lernen, viel besser in andere hineinversetzen, andere Kulturen aufnehmen und verstehen. Sie ging auch auf die unterschiedliche Bildhaftigkeit von Sprache ein, welche die Geschichte, Tradition und Kultur eines Landes und der Menschen prägt.

Man sei mithilfe des Sprachgebrauchs in der Lage, die eigene Persönlichkeit in verschiedenen Facetten darzustellen und Sprache für sich nutzbar zu machen. Frau Hoppe-Renner dankte den Schülern für ihre Energie und die Zeit, die sie in ihre Projekte investierten.

Im Bereich des Französisch-Wettbewerbs „Bundeswettbewerb Fremdsprachen“ erreichten Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen in der Französischklasse von Ulla Perrot sowie der Französischkurse von Geneviève Négrel und Christina Schmitt (E-Phase) sowohl Teilnahme- als auch Siegerurkunden.

Eine Teilnahmeurkunde haben erhalten: Klasse 9: Caroline Filbert Yara Abdel Aziz, Elias Wiebe, Noah Hutmacher, Julia Dobrzelewska, Carina Bizoi, Heinrich Lay. E-Phase: Yagmur Öcalan, Berfin Yagiz, Acelya Misir, Laura Keil, Jasmin Kronenberger, Jacqueline Eberwein, Archsaja Amurthavasan, Shana Steinmann, Nathalie Scheffczyck, Clara Mitze, Lilly Antes, Laetitia Helene, Neele Orth, Colin Keck, Maximilian Becker, Nitu Yogendiran, Sirat Amiri.

Eine Siegerurkunde haben erhalten: Moritz Getrost, Celina Müller, Patrick Vaupel, Ceyda Aceroglu, Natascha Albiez, Faiza Arain, Lucille Asser, Amrlene Kuhn, Janina Altenbach., Leon Brückner, Leon Pitz, Philipp Sartorius, Timo Zöllner, Waleed Cheema.

Christina Schmitt, Leiterin der Sekundarstufe I, betonte in diesem Zusammenhang noch einmal, dass die Teilnehmer vollkommen selbstständig Videos in den Weihnachtsferien gedreht haben.

Erneut haben auch zwei Oberstufenschüler der Scholl-Schule CILS-Zertifikate erworben. An den Sprachprüfungen im Italienischen Kulturinstitut in Frankfurt nahmen Niklas Alexander Christ und Angelina Cultrera mit großem Erfolg teil. Sie haben nach einem Lernjahr Italienisch das Sprachdiplom auf Niveau A 1 bestanden. Aufgrund der Pandemie kam es mit Verspätung zur Ausstellung und Übergabe der Sprachdiplome.

Die Chemie der Kartoffel

Frau Zotz, Leiterin des mathematisch-naturwissenschaftlichen Aufgabenfeldes, stellte Paula Diehlmann und Katrin Filbert (beide Klasse 6) und Lars Diehlmann und Nico Witt (beide Klasse 8) als Sieger des hessischen Wettbewerbs „Chemie – mach mit!“ vor. Sie haben jeweils einen zweiten Preis gewonnen. Mit Unterstützung der Chemielehrer Antje Heuing und Thomas Lay haben sie sich im Rahmen der Experimentiernachmittage an der GSS und des offenen Labors mit Experimenten und Fragen rund um die Chemie der Kartoffel beschäftigt.

Dabei haben Paula und Katrin ihre Ergebnisse in der Kategorie „Frühstarter“ (ohne das Fach Chemie im Unterricht zu haben) und Lars und Nico in der Kategorie „Erstes Lernjahr“ beim Wettbewerb an der Uni Frankfurt eingereicht.

Der krönende Abschluss eines turbulenten Schuljahres. red

