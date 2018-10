KSC feiert erfolgreiches Jahr

Bensheim.„Sterne des Sports“-Sonderpreis der Volksbank Darmstadt-Südhessen, Anerkennungspreis im Rahmen des ODDSET-Zukunftspreis des hessischen Sports, Aufnahme des 200. Vereinsmitglieds: 2018 ist ein gutes Jahr für den KSC Bensheim. Bei einer „Siegesfeier“ wird der Boxclub am Samstag (3.) auf die positive Entwicklung der vergangenen Monate anstoßen. Beginn der zweistündigen Party bei Kaffee und Kuchen in der Trainingshalle an der Schwanheimer Straße ist um 14 Uhr.

Eingeladen sind alle KSC-Mitglieder, Freunde und Unterstützer sowie die Öffentlichkeit. Die Veranstaltung soll darüber hinaus dazu dienen, interessierten Gästen das vielfältige sportliche Angebot des KSC näherzubringen, wie Vereins-Vorsitzender Reginald Schulze betont. „Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um den Verein zu präsentieren.“

Neben Informationen über den KSC steht an diesem Nachmittag ein Ballonweitflug-Wettbewerb mit 200 Ballons auf dem Programm, bei dem der weiteste Ballonflug mit einem Wochenende in einem Freizeitpark prämiert wird. Außerdem wird Jörg Huß über seine Erfahrungen vom Ironman auf Hawaii, dem härtesten Triathlon-Rennen der Welt, berichten. Der Ausdauersportler aus Einhausen hatte den Dreikampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen auf Hawaii Mitte Oktober in etwas mehr als zehn Stunden bewältigt.

Dass der KSC in diesen Tagen auf 200 Mitglieder angewachsen ist, erfüllt Schulze mit Stolz. „Für einen Einsparten-Verein ist das eine bemerkenswerte Zahl.“ Vor drei Jahren stand der Club am Scheideweg. Die Anzahl der Mitglieder sank wegen beruflich- und studienbedingter Austritte beständig. „Wir mussten etwas tun“, blickt Schulze zurück. Die Verantwortlichen entschieden sich, die Ausrichtung des KSC zu verändern. Das Wettkampf-Boxen trat in den Hintergrund, der Fokus lag fortan auf dem Breitensport.

Neben dem Ausbau des Bereichs Gesundheitssport (Therapeutisches Boxen, ADHS-Boxen) wurde ein ganzheitliches Sportförder-Konzept für Kinder erarbeitet, dass der Schulung der allgemeinen Motorik dient. Zudem wurde eine Kickbox-Gruppe für Kinder gegründet. Ebenfalls Zuwachs war bei den Fitness-Box-Kursen für Erwachsene zu verzeichnen, die vor allem bei Frauen Anklang fanden. Dieser Wandel bescherte dem Kampfsportclub seit 2015 einen Zuwachs von 130 Mitgliedern.

70 Mitglieder unter zehn Jahre

Der Verein ist nicht nur breiter aufgestellt, sondern auch jünger geworden: 70 Mitglieder sind unter zehn Jahre. Zehn der insgesamt 17 Trainingseinheiten pro Woche sind auf diese Altersgruppe zugeschnitten.

Logistisch kommt der KSC Bensheim langsam an seine Grenzen. „Mehr können wir im Moment nicht leisten“, erklärt Schulze. Damit meint er sowohl die Besetzung der Übungsstunden mit qualifizierten Trainern als auch die Arbeit, die beim Führen der Geschäfte anfällt. „Das ist im Ehrenamt nicht mehr zu schaffen.“ Deswegen wird der Club künftig auf diesem Gebiet eine neue Richtung einschlagen. Ab nächstem Jahr wird Morrison Owusu, der derzeit eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann beim KSC absolviert, eine Vollzeitstelle erhalten.

In Sachen Wettkampf-Boxen stehen in diesem Jahr noch zwei Termine im Kalender. KSC-Boxer Gwen de Galan wird beim Masters-Cup für Ü-35-Breitensportler in Gütersloh (16. bis 18 November) in den Ring steigen. Außerdem wird Morrison Owusu seinen Bruder Mike Lehnis, den bayerischen Meister im Schwergewicht, im KSC-Gym auf die Deutschen Meisterschaften im olympischen Boxen vorbereiten. Die DM findet vom 4. bis 8. Dezember in Mühlheim statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.11.2018