KSC nur „einen Schritt von Insolvenz entfernt“

Bensheim.Die Lage ist ernst beim KSC Bensheim: Bis zum Ende der Sommerferien Mitte August reichen die Rücklagen des Boxclubs noch aus. „Länger halten wir nicht durch“, sagt Reginald Schulze mit Blick auf das durch die Corona-Pandemie zunehmend ausgedünnte finanzielle Polster des Vereins. „Wir sind nur noch einen Schritt von der Insolvenz entfernt.“

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie betreffen alle Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens, auch Sportvereine sind wegen des allgemeinen Stillstandes in ihrer Existenz bedroht. Der KSC-Vorsitzende Reginald Schulze (Bild: Neu) beurteilt die Perspektive für die Sportclubs angesichts der derzeitigen Umstände eher pessimistisch. „Wir sind noch im Anfangsstadium der Krise, die wirtschaftlichen Folgen werden viele Vereine erst in den nächsten Wochen zu spüren bekommen, wenn das Heer an Kurzarbeitern nur noch 60 Prozent des Nettolohns auf dem Konto hat.“

Die Miete läuft weiter

Wegen des Corona-Ausbruchs ruht bundesweit der Sport- und Trainingsbetrieb, das bringt Vereine mit einem speziellen Portfolio wie den KSC an die Grenze ihrer finanziellen Ressourcen. „Wir brauchen eine spezifische Trainingsstätte mit besonderem Equipment, das ist mit entsprechend hohen monatlichen Fixkosten verbunden“, erläutert Schulze. Der Kampfsportclub hat in der Schwanheimer Straße in Bensheim seit 15 Jahren eine Halle angemietet und die Räumlichkeit gemäß der Anforderungen der Sportart ausgestattet. Die Miete für das Objekt sowie alle anlaufenden Kosten, werden im Normalfall von den monatlich erhobenen Mitgliedsbeiträgen bestritten.

Mitgliedsbeiträge reduziert

Der Großteil dieser regelmäßigen Einnahmen fällt demnächst weg. Aufgrund der sich abzeichnenden Rezession und der damit verbundenen Zunahme von Kurzarbeit hat der KSC-Vorstand beschlossen, die Mitgliedsbeiträge ab 1. Mai auf einen Euro zu reduzieren. „Diese schweren Zeiten erfordern besondere Maßnahmen“, findet Schulze. „Wir wollen unsere Mitglieder dadurch entlasten und eine Austrittswelle vermeiden, außerdem widerstrebt es uns, Mitgliedsbeiträge zu vereinnahmen, ohne eine Gegenleistung erbringen zu können.“

Ab Mai wird der KSC zudem einen angestellten Sport- und Fitnesskaufmann und Trainer sowie einen Auszubildenden auf „Kurzarbeit null“ setzen müssen. Dadurch lässt sich die tägliche Trainingseinheit, die der Verein seit Beginn des Corona-Shutdowns über Facebook, Instagram und Youtube anbot, nicht mehr durchführen. „Dann steht bei uns alles komplett still.“

Außer den Dauerbelastungen muss der KSC seit kurzem weitere Ausgaben stemmen. Nach jahrelanger Planung und Rücklagenbildung entschied sich der Verein, in eine neue CO2-freie Heizung sowie eine moderne Beleuchtungsanlage für sein Gym zu investieren. Kostenpunkt: 19 500 Euro. „Das war alles sauber durchfinanziert“, berichtet Reginald Schulze.

Wie bei eingetragenen Sportvereinen üblich, wurde bei der Kalkulation neben einem Eigenanteil die in solchen Fällen üblichen Zuschüsse der öffentlichen Hand (Stadt, Kreis, Land) und die des Landessportbundes einberechnet. Der Kreis Bergstraße hatte Ende Januar schon mitgeteilt, dass eine Bezuschussung frühestens im Haushaltsjahr 2021, wenn denn Mittel vorhanden wären, vorgemerkt ist.

Wann und ob diese Fördermittel fließen, ist in der derzeitigen Situation ungewiss. Das Land Hessen konnte den Verantwortlichen bisher nicht einmal eine Eingangsbestätigung zukommen lassen. Außerdem musste die Stadt Bensheim durch die prekäre Lage eine Haushaltssperre aussprechen, deren Dauer nicht absehbar ist. Eine weitere Säule des Finanzplans für die Sanierungsmaßnahmen, bildet die Crowdfunding-Plattform der Volksbank Darmstadt-Südhessen, über die der KSC Mittel für die beiden Maßnahmen zu generieren hofft. Angesichts des Konjunkturrückgangs ist momentan allerdings nicht mit dem Eingang von Spenden zu rechnen. „Da wird sich in nächster Zeit vermutlich wenig tun.“

Ausgezeichnetes Engagement

Der Verein hofft auf Beistand durch die öffentliche Hand. „Vereine und das Ehrenamt haben eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft und brauchen in dieser Krise staatliche und kommunale Unterstützung“, betont Schulze und weist in diesem Zusammenhang auf die mehrfach ausgezeichneten Konzepte des KSC in der Nachwuchsarbeit hin. In den vergangenen Monaten wurde das außergewöhnliche gesellschaftliche Engagement des KSC Bensheim mehrfach gewürdigt. Im Vereinswettbewerb „Sterne des Sports“ wurde der Boxclub für seine ganzheitlichen Kinder- und Jugendprojekte (ADHS- und Therapeutisches Boxen) auf Bundes- und Landesebene geehrt.

Im Bundesfinale, das vom Deutschen Olympischen Sportbund und den Volksbanken/Raiffeisenbanken ausgerichtet wird, bekamen die KSC-Vertreter im Januar in Berlin von Bundeskanzlerin Angela Merkel einen „Goldenen Stern des Sports“ überreicht. „Die therapeutischen Trainingsstunden sind für unsere Kinder und Jugendlichen wichtige Anker. Wir müssen alles versuchen, das zu erhalten“, betont Reginald Schulze. Der KSC-Vorsitzende wurde 2019 vom Bergsträßer Anzeiger mit dem Bergsträßer Bürgerpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. red

