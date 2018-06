Kuchenspende als besondere Zugabe

Anzeige

Auch die leicht geänderte Besetzung der Band – Bruno Weis am Gitarrenbanjo und Waschbrett, Dieter Kordes am Keyboard und Gesang, Hubert Ensinger Trompete und Gesang, Herman Peitz Saxofon und Querflöte, Peter Glenewinkel Posaune, Günter Flassack Bass und Dr. „Dago“ Vötter am Schlagzeug – beeinträchtigte nicht den schwungvollen, mitreißenden Sound der Band. Blues, Dixieland oder Rock’n Roll folgten in bunter Mischung. Gespielt wurden unter anderem „Mäckie Messer“, „Swinging Safari“, „Mein kleiner grüner Kaktus“ oder „Sweet little Sixteen“.

Nach der ersten Pause übernahm Wolfgang Wildner das Keyboard, es folgten im gewohnt flotten Tempo Stücke wie „All of me“, „Zirkus Renz“, und auf besonderen Wunsch „Feliz Navidad“ und „Marina“.

Weitere Höhepunkte folgen nach der zweiten Pause mit dem „Swinging Shepard Blues“ bei dem Hermann Peitz einmal mehr an der Querflöte brillierte.

Auch für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste wurde bestens gesorgt. Familie Mederer mit ihrem Team kümmerte sich freundlich und aufmerksam um ihre Gäste und versorgen sie mit Getränken und Gerichten. Als besonder Zugabe gab es noch eine Kuchenspende in Form von drei großen Blechen selbst gebackenem Kuchen von einem treuen Fan, als Dank für die Band und deren Anhänger. Es war eine rundum gelungen Veranstaltung, bei der sich einmal mehr bestätigte: Auch Petrus muss ein Fan der Original Blütenweg-Jazzer sein. red

