Kübel-Schule stellt sich vor

Bensheim.Nach dem mittleren Abschluss oder der neunten Klasse bei G 8 stellen sich Schüler und die Frage, welchen weiteren Bildungsweg sie einschlagen sollen.

Die Karl- Kübel-Schule stellt dazu am heutigen Donnerstag (14.) um 19 Uhr in der neuen Mensa Eltern und Schülern ihre Bildungsgänge vor: Berufliches Gymnasium, Fachoberschule und Berufsfachschulen..

Bildungsgänge und Abschlüsse

Gemeinsam ist allen Bildungsgängen der beruflichen Schulen, dass sie eine Kombination aus vertiefender Allgemeinbildung und berufsbezogener Qualifikation bieten. Dabei können die Lernenden folgende Abschlüsse erreichen: das Abitur am Beruflichen Gymnasium, die Fachhochschulreife an der Fachoberschule und die Mittlere Reife an der Berufsfachschule.

Wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Schulbesuch ist, dass die Schüler die individuell richtige Wahl treffen. Aus diesem Grund besteht der Informationsabend aus zwei Bausteinen: Zunächst informieren die Abteilungsleiter der Kübel-Schule über die einzelnen Bildungsgänge. Im Anschluss ist Zeit für Fragen, die sich nach den besonderen Interessen der Besucher richten. Ebenso kann man mit den Abteilungsleitern Termine vereinbaren für eine persönliche Beratung. Weitere Informationen zu Bildungsgängen und Anmeldung auf der Homepage der Kübel-Schule. red

