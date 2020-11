Künstlerbuden im „Weihnachts-Atelier“

Bensheim.Den traditionellen Weihnachtsmarkt wird es in diesem Jahr bekanntermaßen nicht geben, trotzdem soll zumindest eine weihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt herrschen: Der Weihnachtsbaum am Marktplatz steht schon bereit, die Lichter für die Illuminationen sind weitgehend installiert und eine Weihnachtskrippe im Marktplatzbrunnen aufgebaut.

Bürgermeister Rolf Richter wird mit Pfarrer Thomas Catta am morgigen Donnerstag (26.) den alternativen Weihnachtmarkt in kleinem Rahmen um 17.30 Uhr eröffnen. Die Eröffnung wird digital auf der Internetseite der Stadt Bensheim und auf Facebook übertragen.

Da besondere Zeiten besondere Aktionen erfordern, ist es dem Team Stadtmarketing gemeinsam mit Bensheim Aktiv und dank der Unterstützung des Eigentümers kurzfristig gelungen, in Geschäftsräumen in der Fußgängerzone eine Ersatzfläche für die geplanten Künstlerbuden am Marktplatz zu finden: Im Gebäude in der Hauptstraße 19 finden für die kommenden dreieinhalb Wochen verschiedene Hobbykünstler mit ihren Werken eine Präsentationsfläche,

Handgemachte Unikate

Insgesamt 18 Künstler verkaufen im Weihnachts-Atelier wechselweise ihre handgemachten Unikate, darunter Holzschnitzarbeiten, „Gute-Laune-Möbel“, Tiffanyarbeiten, Schmuckdesign, Schlafschweine, Keramikarbeiten, UpCycle Taschen, Näharbeiten, Aquarell-Arbeiten bis hin zu Hundeleinen- und Halsbändern aus Tau und Leder. Im Schaufenster dekorieren die Künstler außerdem eine kleine Auswahl ihrer Waren mit Kontaktdaten für Bestellungen außerhalb der Ausstellungszeiten. So ist es ganz einfach, regionale Anbieter zu unterstützen und handgemachte Waren zu bekommen, heißt es von Seiten der Stadt.

Organisiert wird das Angebot von Bensheim Aktiv und dem Stadtmarketing. Die Künstler wurden innerhalb kürzester Zeit kontaktiert und das Konzept in zwei Tagen auf die Beine gestellt. Ein besonderer Dank geht an die Eigentümer des Gebäudes, die die Immobilie für dieses Projekt kostenfrei zur Verfügung stellen.

Die Liste der teilnehmenden Künstler steht auf der Homepage von Bensheim Aktiv unter dem Punkt Weihnachtsmarkt (www.bensheim-aktiv.de).

Das Weihnachts-Atelier ist geöffnet vom 26. November bis 19. Dezember, Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 25.11.2020