Künstlerin führt durch ihre Ausstellung

Bensheim.Jenny Passet, Künstlerin aus Weinheim, bietet am Sonntag, 28. Juli, um 15 Uhr eine Führung durch ihre Ausstellung “EIGENeART“ im Fürstenlager an. In einer Führung von ca. 45 Minuten wird sie auf die Entstehung ihrer Kunstwerke eingehen.

Passet wird ihren Malstil erklären und die Verwendung von Materialien – wie Acryl in Verbindung mit Schelllack und Dammar, die zu Abstoßeffekten führen und somit interessante und eigenwillige Oberflächenstrukturen in den Bildern bewirken – erläutern. Nicht zuletzt wird die prozesshafte Entstehung einiger Bilder besprochen.

„Im Bild spazieren gehen“

Die abstrakten Bilder von Jenny Passet, die sich durch kraftvolle Farbintensität in Kombination mit zarter Poesie auszeichnen, sind so offen gehalten, dass der Betrachter die Möglichkeit hat, „mit den Augen im Bild spazieren zu gehen und eigene Assoziationen zu entwickeln“, heißt es in der Ankündigung. Und weiter: „Allerhand gibt es in den Werken von Jenny Passet zu entdecken, wenn man sich die Zeit nimmt, durch die verschiedenen Farbschichten hindurchzublicken.“

Die Ausstellung auf Einladung der Gruppe „Kunst im Fürstenlager“ des Kur und Verkehrsvereins ist noch bis 18. August im Damenbau des Fürstenlagers zu sehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.07.2019