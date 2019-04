Bensheim.Künstliche Intelligenz kann die großartigste Errungenschaft der Menschheit werden – meint der Astrophysiker Stephen Hawking und ergänzt, dass sie bedauerlicherweise auch die letzte sein könne.

Das ist nicht unrealistisch, denn wir geben täglich mehr Verantwortung an Softwareprogramme ab. Ein Seminar der Kreisvolkshochschule Bergstraße betrachtet Chancen und Risiken der digitalen Entwicklung und geht der Frage nach, wie KI unsere Arbeitswelt und unser soziales Leben verändern wird. Das Seminar läuft am Montag, 13. Mai, von 18 bis 20.15 Uhr im Volkshochschul-Gebäude in Bensheim, Am Wambolterhof 2.

Weitere Informationen und Anmeldung über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter 06251/1729621. red

