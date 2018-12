Bensheim.Eine kulinarische Reise in den Orient verspricht das Restaurant „Aria“ in der Rodensteinstraße 7. In gemütlicher Atmosphäre bieten Paiman Azimi und sein Team persische und orientalische Spezialitäten. Zusätzlich gibt es täglich ein Mittagsbüfett. Weitere Informationen gibt es auf der Facebook-Seite des Restaurants. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.12.2018