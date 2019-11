Kulinarischer Weihnachtsbasar mit Musik

Bensheim.Jazz und Geselligkeit standen am Samstag im Mittelpunkt des Pfarrfestes in Sankt Georg. Zahlreiche Gäste kamen gleich zum Startschuss, als die Band Maintown Ramblers das weihnachtliche Beisammensein mit heißem Dixieland, Swing und traditionellem Jazz eröffneten. Später spielte die Members Only Group mit Pianist Henry Vollrath und Sängerin Uta Proschka.

Es war eine gelungene Premiere.

...