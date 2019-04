Kulinarisches und Europa-Politik

Bensheim.Durch die Stadtmitte von Bensheim und über Plätze, die nach Partnerkommunen in Europa – von Beaune bis Mohács – benannt sind, führt ein Rundgang der CDU am Samstag (4.). Das Programm umfasst mehrere Stationen, an denen kulinarische Spezialitäten serviert und Informationen zur bevorstehenden Europawahl geboten werden.

Treffpunkt Telefonzelle

Die Christdemokraten wollen „Europa in Bensheim genießen“, wie der Titel der Veranstaltung lautet, die rund zwei Stunden dauert. An der roten Telefonzelle, ein Exemplar aus Großbritannien, die auf dem Amersham-Platz gegenüber dem Bahnhof steht, beginnt der Rundgang um 11 Uhr.

Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Eine kurzfristige Anmeldung ist noch möglich unter E-Mail briefkasten@cdu-bensheim.de, wie der CDU-Stadtverband mitteilt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 30.04.2019