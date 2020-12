Kulturfonds und Streichliste

Bensheim.Die nächste Telefonkonferenz der Fraktion Bürger für Bensheim (BfB) findet am Dienstag (15.) um 18 Uhr statt. Die Vorbereitung der Stadtverordnetenversammlung steht zunächst im Mittelpunkt.

„Wir sind der Auffassung, dass die Parkgebühren in der Bensheimer Innenstadt in bestimmten Bereichen für das Jahr 2021 ausgesetzt werden sollen. Die Bensheimer Geschäfte in der Innenstadt benötigen unsere Unterstützung in dieser besonderen Zeit“, erklärt Stadtrat Andreas Born (BfB).

In der Zeit der Einschränkungen der Corona-Pandemie müssten auch die Kulturschaffenden in Bensheim weiter unterstützt werden. „Wir schlagen deshalb die Bildung eines Kulturfonds vor, der hauptsächlich durch Privat- und Firmenspenden und durch die Bürgerstiftung der Stadt gespeist werden soll“, meint Stadtverordnete Barbara Ottofrickenstein-Ripper.

Die Maßnahmen zur Unterstützung der Gastronomie und Gewerbetreibenden müssten auch in das Jahr 2021 verlängert werden. „Dazu zählen die Erlassung der Sondernutzungsgebühr für Freisitze, Erlassung der Gebühren für die Präsentation von Warenkörben vor den Geschäften und Stärkung des kommunalen Einzelhandels und der lokalen Gastronomie durch geeignete Werbemaßnahmen“, schlägt Stadtverordnete Ruth Wohland vor.

Der Haushalt für 2021 müsse noch in dieser Wahlperiode vom Magistrat eingebracht werden. Eine Einbringung des Haushaltes erst nach der Kommunalwahl im März 2021 lehnt die BfB ab. „Wir arbeiten bereits an einer Streichliste, bei der der Zugang zur Lauter im Bereich des Kleinkinderspielplatzes am Wambolder Hof und die Beleuchtung der Lauter ganz oben stehen werden“, stellt Stadtverordneter Franz Apfel abschließend fest. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.12.2020