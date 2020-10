Kulturgenuss vorerst nur mit Maske

Bensheim.Inzidenzwerte und Fallzahlen sind vor allem seit eineinhalb Wochen im Kreis Bergstraße die prägenden Maßeinheiten, die über die Alltagsgestaltung eines jeden Einzelnen entscheiden. Das mag man für angemessen oder überzogen halten, das kann und darf man im Einzelnen kritisch hinterfragen.

Wenn es allerdings darum gehen muss, Infektionsketten zu durchbrechen und eine Überbelastung des Gesundheitssystems, wovon wir in der Region noch weit entfernt sind, zu vermeiden, sollte es keine Überforderung darstellen, Abstands- und Hygieneregeln zu befolgen sowie einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wo immer es angezeigt und vorgeschrieben ist.

Im Gespräch mit dieser Zeitung erläuterte Bürgermeister Rolf Richter am Mittwochnachmittag die ab heute gültigen Vorgaben und deren Auswirkungen vor Ort. Der Rathauschef betonte, dass man sowohl in der Stadt als auch im Kreis keine einzelnen Infektionsherde oder Hotspots habe, sondern sich die Fälle in der Fläche verteilen und ausbreiten. „Das Gesundheitsamt stößt bei einer solchen Belastung an seine Grenzen, die Kontaktverfolgung gestaltet sich immer schwieriger.“

Eigenverantwortung gefragt

Zwar seien in den Krankenhäusern noch ausreichend Betten frei. Wenn sich allerdings – so wie momentan bundesweit – die Patientenzahlen in den Intensivstationen alle 14 Tage verdoppeln, sei es nur eine Frage der Zeit, wann es zu einer Überlastung komme.

Um einem erneuten Lockdown aus dem Weg gehen zu können, appellierte Richter deshalb an die Eigenverantwortung der Bürger. Jeder sollte sich fragen, was er oder sie dazu beitragen könne, um den einen oder anderen Kontakt zu vermeiden. „Es geht um die Gesundheit eines jeden Einzelnen, es geht aber auch um die Bildung unserer Kinder durch die Arbeit in den Schulen und Kitas“, meinte der Bürgermeister.

In Bensheim ist zurzeit eine Kindertagesstätte aufgrund eines Coronafalls geschlossen (wir haben berichtet). Dort sei eine Person infiziert, aber alle stehen unter Quarantäne. In den Familien und bei den Bediensteten herrsche verständlicherweise große Unsicherheit. Gleiches gelte für die Wirtschaft. Einzelhändler wie auch große Firmen müssten um ihre Existenz kämpfen. „Das alles sind ausreichend Gründe, um Masken zu tragen und die momentanen Einschränkungen hinzunehmen“, bemerkte der Verwaltungschef.

Welche konkreten Vorgaben nun greifen, führte Richter anhand einiger Beispiele aus:

Private Treffen: Im öffentlichen Raum – dazu zählt auch die Gastronomie – dürfen fünf Personen oder zwei Haushalte (dann können es auch mehr als fünf Personen sein) zusammenkommen. Für die eigenen vier Wände gibt es lediglich eine Empfehlung. Dort sollen sich maximal zehn Personen oder zwei Haushalte treffen. „Wir setzen da auf die Vernunft und hoffen, dass niemand Partys mit 40 oder 50 Leuten feiern will.“

Veranstaltungen: Maximal 100 Besucher, Hygienekonzept ist ohnehin Voraussetzung, dazu Maskenpflicht auch an den Plätzen – so sieht es ab heute beispielsweise bei Konzerten und Aufführungen im Parktheater, dem Musiktheater Rex oder im Kino aus. Personal zähle nicht zu den 100 dazu. Die Stadtkultur hat bereits drei Aufführungen aus den Abo-Reihen im Parktheater für November abgesagt, lediglich das Gastspiel der „Männerwirtschaft“ am Sonntag soll noch über die Bühne gehen (siehe auch Meldung „Drei Absagen der Stadtkultur“). Komplett geschlossen wird das Parktheater aber nicht, externe Veranstalter können ihre Termine unter den oben genannten Maßgaben durchziehen.

Rathaus: In der Verwaltung werden die Teams wieder getrennt, um bei einem möglichen Infektionsfall handlungsfähig zu bleiben. Außerdem sollen vermehrt Videokonferenz abgehalten werden. Maskenpflicht besteht in allen öffentlichen Gebäuden und Sitzungssälen. Der Magistrat ist am Mittwoch wieder auf einen digitalen Austausch umgestiegen. Die Stadträte und der Bürgermeister verzichten bis auf Weiteres auf Jubiläumsbesuche bei Geburtstagen oder Hochzeiten.

Trauungen: Im großen Saal im Rathaus sind nur noch zehn Personen zugelassen, im kleinen Saal sechs. An Beerdigungen dürfen wie bisher maximal 100 Menschen teilnehmen.

Dorfgemeinschaftshäuser: Die städtischen Immobilien bleiben vorerst sowohl für Dauermieter als auch für Einzelnutzer geöffnet. Wobei Feiern dort schon seit Wochen verboten sind. Mitgliederversammlungen und Vorträge können abgehalten werden, die Vorgaben (Abstand, Hygiene, Maskenpflicht) sind einzuhalten. „Wobei sich auch hier die Vereine fragen sollten, was tatsächlich notwendig ist“, so Richter. Wenn es nur darum gehe, die Vorstandsberichte zu verkünden, könnte die Versammlungen auch verschoben werden.

Sperrstunde: Die gilt von 23 bis 6 Uhr, in dieser Zeit ist außerdem der Verkauf von Alkohol verboten. Die Hilfspolizei hat zur besseren Kontrolle eine Extra-Schicht eingeführt, die bis Mitternacht geht.

Bußgelder: Bisher hat die Stadt insgesamt 13 Verfahren in Zusammenhang mit den Corona-Regeln an den Kreis als Bußgeldstelle weitergegeben. „Wir setzen aber darauf, erst zu beraten, dann zu ermahnen und als letztes Mittel ein Bußgeldverfahren anzustoßen“, sagte der Rathauschef.

Night-Shopping fällt aus

Einzelhandel: Das beliebte Night-Shopping am 30. Oktober wurde nach Rücksprache mit „Bensheim Aktiv“ und den Händlern abgesagt. Eine volle Fußgängerzone mit Lagerfeuer, Stockbrot, Stelzenläufern – das sei aktuell nicht denkbar. Richter verdeutlichte aber, wie fragil das Einzelhandelsgebilde in der Stadt zurzeit ist. Wenn die Bensheimer „in den nächsten zwei Monaten nicht zu ihrer Innenstadt stehen und nicht zum Heimatshoppen kommen, dann braucht man sich nicht wundern, wenn Geschäfte schließen“. Deshalb solle man mit aller gebotenen Vorsicht die Läden unterstützen. Als kleinen Ausgleich zum Ausfall des Nightshoppings soll es am 30. und 31. Oktober eine große Rabattaktion in den Innenstadtgeschäften geben.

Wahlkampf: Der 1. November ist nicht mehr weit, der Bürgermeisterwahlkampf geht in die heiße Phase. Richter selbst hat eigenen Angaben zufolge erste Konsequenzen gezogen und will seine Auftritte den Gegebenheiten anpassen. Ursprünglich hätte bekanntlich am 21. Juni gewählt werden sollen, wenn das Land nicht alle Wahlen verlegt hätte. Rückblickend betrachtet wären ein Wahlkampf und die Abstimmung selbst im Frühsommer bei deutlich niedrigeren Infektionszahlen mutmaßlich entspannter verlaufen.

Schulen: An den Schulen gilt ab der 5. Klasse, wie schon berichtet, auch am Platz im Unterricht eine Maskenpflicht. Ausgenommen davon sind bisher die Grundschulen. Der Sportunterricht muss kontaktlos und möglichst im Freien abgehalten werden.

Sport: Wettkampfsport (Fußball, Handball, Basketball, Tischtennis und so weiter) ist nach wie vor erlaubt. Richter lobte in diesem Zusammenhang die Flames. Der Handballbundesligist hat freiwillig auf Zuschauer bei den nächsten Heimspielen verzichtet.

