Anzeige

Bensheim.Eine kleinteilige Kulturlandschaft mit ökologischer Vielfalt: So stellt sich der Hemsberg zwischen Bensheim und Heppenheim dar. Um dieses Kleinod zu erhalten, hat das Amt für Bodenmanagement ein Flurbereinigungsverfahren angestoßen (wir haben berichtet). Insgesamt handelt es sich um ein knapp 60 Hektar großes Gebiet, das in 530 Flur- und Grundstücke aufgeteilt ist. Das Verfahren soll den Charakter der Landschaft nicht verändern, aber einiges verbessern – darunter die Wegeführung, um den Winzern ihre Arbeit zu erleichtern. Trockenmauern und die Schutzhütte am Hemsberg werden saniert.

Die Neuanlage eines Schauweinbergs mit der alten Kultursorte „Roter Riesling“ und das Anlegen kleinerer Wasserrückhaltungen sind ebenfalls vorgesehen. 2,1 Millionen Euro soll das Vorhaben kosten. Ein Großteil fließt über Fördermittel von Bund, Land und EU. Den Restbetrag übernimmt die Stadt. Im kürzlich verabschiedeten Haushalt sind bereits Mittel vorgesehen.

Ab September könnte mit der Entbuschung einzelner Grundstücke begonnen werden. Wege- und Mauerbau steht dann 2019 auf dem Plan. dr/Bild: Neu