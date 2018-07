Anzeige

Bensheim.Der Christ und Hobbykünstler Hans-D. Litz sollte die Garage der Christuskirche Bensheim aufräumen. Dabei haben ihm drei Kreuze den Weg zugestellt. Litz bat die Gemeindeleitung um Erlaubnis, diese Kreuze im Gelände aufzustellen. Ebenso war die Farbe des Garagentores ausgebleicht. Hier sagte Litz, er könne da etwas malen und erhielt die Erlaubnis.

Auf Golgatha waren es drei Männer, die den Tod fanden. Neben Jesus hing ein verurteilter Verbrecher, der sich seiner Schuld bewusst war. Doch sah er bei Jesus keinen Grund, warum der auch sterben sollte. Er bat diesen, dass er doch im Himmel an ihn denke solle. Jesus antwortete: „Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein.“ Litz möchte verdeutlichen, das jeder Mensch, im weiteren Sinne, auch heute nochmal von der Schippe springen kann. Alle starben. Jesus wurde in ein Felsengrab gelegt mit einem großen Stein davor. Maria Magdalena ging am dritten Tag zum Felsengrab, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Sie erschrak, das Grab war leer. Da kam jemand auf sie zu. Sie dachte, es sei der Gärtner. Doch es war die Lichtgestalt Jesus, der sie mit ihrem Namen ansprach. Sie erkannte Jesus und antwortete auf Hebräisch Rabbuni. Das heißt Meister. Jesus sprach zu ihr: „Gehe zu den Brüdern und sage was du gesehen hast, denn ich gehe zu unserem Vater und zu unserem Gott.“ Maria geht und spricht begeistert zu den anderen Nachfolgern: „Ich habe den Herrn gesehen.“

Die Werke sind jeden Sonntag nach dem Gottesdienst ab 11.30 Uhr im Hof der Christuskirche in Auerbach zu sehen – mit der Möglichkeit für kostenlosen Kaffee und Gespräche. Wer schon um 10 Uhr kommt, kann eine brühwarme Predigt für kalte Tage hören oder eine eiskalte Ansage für die heutige heiße Jahreszeit genießen, heißt es in einer Pressemitteilung der Christuskirche abschließend. red