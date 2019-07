Kunst, Live-Musik und mehr

Gronau.Am Sonntag, 18. August, findet zum dritten Mal in Gronau der Kunst-Markt von Crelala statt – diesmal unter anderem zur Unterstützung des Mehrgenerationenhauses in Bensheim. Viel Kunst, Musik, Speis und Trank werden auf dem Gelände der ehemaligen Schreinerei Steinmann, Märkerwaldstraße 167-169, angeboten. Musiker wie der Kölner Malte von Griesgram und Thorsten Sommer von KWCMP reisen an und sorgen gemeinsam mit einheimischen Musikern für die musikalische Untermalung der Veranstaltung. Über 30 Künstler aus ganz Deutschland zeigen Gemälde, Skulpturen, Bronzen, Keramiken oder Fotografien. Um 16 Uhr findet eine Versteigerung statt, deren Erlös dem Mehrgenerationenhaus zugute kommt. red

