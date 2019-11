Kunstausstellung in Auerbach

Auerbach.Der Kur- und Verkehrsverein lädt alle Kunstinteressierten zu seiner 29. Auerbacher Kunstausstellung in das Bürgerhaus Kronepark ein. Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag (16.) um 16 Uhr. Sie kann außerdem am Sonntag (17.) von 11 Uhr bis 18 Uhr besucht werden.

Zahlreiche Künstler aus Auerbach und der Region werden ihre Exponate, überwiegend Bilder in verschiedenen Stilrichtungen und Farbtechniken, zeigen. Darüber hinaus gibt es von Hand gemachten Schmuck, Plastiken in Holz und Metall, Keramikarbeiten und Porzellanmalerei zu sehen.

Eintritt ist frei

Mit dabei sind: Ruth Araya Ampuero, Alina Caramfil, Eva Clemens, Heidi Darje, Birgit Freisleben, Mobushar Khan, Diana Koob, Lars Lambrecht, Till Lukas, Sylvia Markgraf, Rosa-Maria Von der Heyde, Berthold Mäurer, Günther Schleiff, Bernhard Schroth, Brunhilde Thybusch und Christine Wachtel. Der Eintritt zur Ausstellung am Samstag und Sonntag ist frei. gs

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.11.2019